Palermo deferito: ora rischia grosso

Il Palermo rischia di finire in Serie C per irregolarità amministrative. La Procura Federale ha acquisito degli atti dalla Procura di Palermo, che porterebbero a sospettare la falsificazione di bilanci finalizzata ll’ottenimento dell’iscrizione.Il deferimento che riguarda anche l’ex presidente Zamparini porterà ad un processo sportivo che avrà come prima udienza il prossimo 10 maggio. Attualmente i rosanero rischiano una pena che oscillerebbe tra una penalizzazione in classifica o addirittura la retrocessione nella serie inferiore.Il club, con un comunicato. ha manifestato intenzione di difendersi attraverso i difensori della nuova proprietà, rivelando una certa serenità rispetto alla prosecuzione delle attività del club rosanero.Il Palermo è attualmente terzo in classifica in B a cinque punti dal secondo posto del Lecce che vale la promozione diretta e con una partita in più da giocare.