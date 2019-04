Oriolo (CS) – Iniziati i lavori della pavimentazione del cimitero

Condividi

Iniziati ai lavori per il completamento della pavimentazione nei viali del nuovo cimitero di Oriolo in località Santo Stefano, adiacente alla Ss 481 che conduce al paese. I lavori, affidati ad una ditta di San Lorenzo del Vallo, per un importo di circa 25.000 euro, dovrebbero completarsi nel giro di massimo due mesi.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giorgio Bonamassa ha prontamente risposto ad un’esigenza della comunità che ha segnalato l’importanza di questi lavori. «Ci siamo attivati per questo intervento – dichiara il vicesindaco Vincenzo Diego – per garantire il giusto decoro ad un luogo sacro e al contempo per permettere la visita ai nostri cari defunti in sicurezza, pavimentando una zona sterrata».