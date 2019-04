Nuovo Ospedale di Cosenza: interviene anche la massima autorità religiosa

Condividi

Il Movimento cattolico NOI da oltre un anno preme perché il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto incaricato dal Consiglio comunale a farlo, decida dove deve sorgere il Nuovo Ospedale di Cosenza. Si prende atto, altresì che il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio non è riuscito a rimuovere tale situazione di stallo.

Poiché recentemente, facendosi carico delle esigenze e dei gravi problemi a lui espressi da cittadini, la massima autorità religiosa dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza – Bisignano è intervenuta a chiedere che Cosenza abbia un nuovo ospedale, indipendentemente da partiti, sindacati e altri, riteniamo di dovere sostenere fermamente questo invito. Chiediamo, pertanto, al Ministro della Salute Giulia Grillo di volere procedere alla nomina di un Commissario per la scelta del sito e la predisposizione del progetto definitivo. Ciò, in base alla norma del suo Decreto nel quale è previsto che ove la progettazione esecutiva all’entrata in vigore del Decreto non sia stata realizzata, come nel caso di Cosenza, per lo studio di fattibilità e di progettazione è obbligatorio rivolgersi a Invitalia Spa. Il Movimento cattolico NOI organizzerà un dibattito per discutere del Nuovo Ospedale dell’Area Urbana di Cosenza, Rende, Castrolibero, invitando per il necessario e indispensabile alto livello scientifico del convegno, ai fini di una sempre più efficace e qualificata assistenza scientifica, i preposti Dipartimenti dell’UNICAL di Farmaceutica e Scienze della Salute e della Nutrizione.