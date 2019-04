Manifestazioni 25 Aprile all’Istituto “Ugo Arcuri” e al Circolo “Armino”

Condividi

Nella Piana di Gioia Tauro, anche quest’anno, è molto sentita la ricorrenza della Liberazione nazionale dal nazifascismo. Diverse sono infatti le manifestazioni celebrazioni che, come di consueto, si terranno per l’occasione.

Fra queste, quelle organizzate dall’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascimo e dell’Italia Contemporanea in provincia di Reggio Calabria (del quale, quest’anno, ricorrono i vent’anni della fondazione) insieme al Circolo “Armino”.

Il primo appuntamento è a Taurianova, alle ore 10.30, in piazza Concordia (adiacente la Chiesa dell’Immacolata di Radicena), dove sarà ricordato, sotto le note del “Silenzio”, Cipriano Scarfò, giustiziato dai tedeschi per aver interrotto le loro linee di collegamento recidendo i fili del telegrafo utilizzato dalle truppe di stanza in contrada Chiusa, e che rappresenta l’unico fucilato per rappresaglia in Calabria.

Il secondo appuntamento è a Palmi, in piazza I Maggio, alle 16.30, dove saranno ricordati i partigiani della Piana. Questo evento sarà preceduto da una mostra fotografica, intitolata “La Piana nella Resistenza”, che sarà allestita presso la Sala del Consiglio Comunale palmese e che sarà aperta al pubblico nei giorni 23 e 24 aprile.