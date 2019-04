Locri – Parte venerdì il movimento di sensibilizzazione per l’ambiente

Condividi

Anche nella Locride i “venerdì per il futuro” prendono forma e iniziano il loro percorso, grazie al movimento spontaneo “A PATH FOR GAIA – MOVÌMUNDI”.

Questo gruppo, nato per iniziativa di alcuni docenti, in poco tempo è cresciuto oltre ogni aspettativa ed è riuscito a uscire dall’ambito prettamente scolastico e a coinvolgere molte altre persone, unite dalla sensibilità verso i problemi ambientali e motivate ad agire subito.

La crisi globale che stiamo vivendo è qualcosa che ci dice che dobbiamo cambiare e che dobbiamo cambiare il prima possibile, perché non siamo più SOSTENIBILI come popolazione umana sul pianeta e perché non possiamo continuare a vivere nello stesso modo come se le risorse fossero infinite e come se il pianeta trovasse da solo il modo di riparare i danni provocati dalle scelte che gli uomini quotidianamente compiono.

Abbiamo le conoscenze e le tecnologie, utili a ridurre – almeno – il nostro impatto sull’ambiente ed esistono già modelli di vita ecosostenibili, allora non ci resta che capire il prima possibile ciò che sta succedendo e ciò che può capitare, non ci resta che diventare sempre più consapevoli che il cambiamento dipende anche da ciascuno di noi: ogni individuo, ogni famiglia, ogni organizzazione, ogni comunità , ogni potere – locale, nazionali e mondiale – ha un ruolo vitale da svolgere insieme alle arti, alle scienze, al mondo della scuola, alle imprese, alle associazioni, ai mass-media, chiamati anche loro a guidare il cambiamento, chiamati a maturare una più virtuosa visione del mondo ed agire in modo sostenibile in prima persona e per gli ambiti di relativa competenza.

Gli obiettivi principali:

– Acquisizione di una solida presa di coscienza della crisi climatica in atto e dei problemi e dei rischi ambientali conseguenti, attraverso la diffusione di informazioni che ricercatori e scienziati mettono a disposizione ormai da anni;

– Acquisizione di una sempre più solida consapevolezza che ciascuno di noi può agire e scegliere a favore dell’ambiente, attraverso la sensibilizzazione e la promozioni di azioni virtuose, che possono contribuire ad invertire la rotta su cui l’umanità si è pericolosamente incamminata a grande velocità;

– Acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza che è necessario agire – anche e almeno – a livello delle amministrazioni locali, affinché anche esse facciano la loro parte e decidano e attuino provvedimenti rispettosi dell’ambiente e delle risorse che non sono infinite.

Prossime iniziative:

03 maggio a Locri, una serie di eventi culturali

10 maggio a Siderno, una serie di eventi informativi

17 maggio a Roccella Jonica, una serie di eventi di tipo ludico – pratico – artistico