L’impegno del Maestro Gerardo Sacco nel mese mariano

La conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Crotone in Fiore, il concorso finalizzato all’abbellimento con decorazioni floreali di balconi, esercizi commerciali e aiuole, non poteva che svolgersi all’interno dello showroom del Maestro Gerardo Sacco, sin da subito attivo sostenitore dell’iniziativa nonché fedele acclamatore della Madonna di Capo Colonna.

Proprio alla santissima protettrice di Crotone, quest’anno, sarà dedicato il concorso divenuto ormai un appuntamento imperdibile in città: dal centro storico si sposterà su Viale Gramsci in occasione dei festeggiamenti della Madonna, il cui rientro in città è previsto proprio sul lungomare cittadino.

“Ricordo i tempi in cui la cultura e la conoscenza non erano prioritari rispetto al lavoro ma sono pienamente convinto che proprio attraverso la cultura ci si possa reinventare” ha affermato Sacco, alla presenza dell’assessore alla Cultura Valentina Galdieri, dell’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace, della docente Caterina Cotroneo, ispiratrice del concorso, e di Giada Nicotera in rappresentanza degli alunni coinvolti.

L’orafo crotonese, ben lieto di realizzare i tre premi per i vincitori del contest, ha sottolineato la sua vicinanza nonché ammirazione per i giovani che si impegnano per contribuire alla crescita della propria città. Come gli studenti che, non spostando mai l’attenzione dalla formazione e integrazione dei giovani nel mondo del lavoro, si appresta ad accogliere nella sua maison d’arte orafa per approfondire, in occasione del 500° anniversario del ritrovamento della sacra effige della Madonna di Capo Colonna, le tecniche base dell’iconografia bizantina, l’uso dei colori e il simbolismo.

La giornata di lunedì 29 aprile, ricca di impegni, per il Maestro Sacco si è conclusa con la cerimonia di conferimento della Targa alla Professionalità del Rotary Club di Crotone, da lui realizzata, a Carmela Sanguedolce, amministratore unico della clinica “Romolo Hospital”, nella Sala Consiliare del Comune di Crotone.