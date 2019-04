Lamezia Terme, “Quando la sclerosi multipla è in ‘Dolce Attesa’”: convegno Aism

Condividi

Si svolgerà Venerdì 26 Aprile il convegno “Quando la sclerosi multipla è in ‘Dolce Attesa’”, voluto dalla collaborazione che si è instaurata nel corso dell’anno tra la FIDAPA di Lamezia Terme e la Sezione Provinciale AISM di Catanzaro.

Un convegno pensato per le donne in quanto la sclerosi multipla è più frequente nel sesso femminile e di solito viene diagnosticata in giovane età. Per questo è naturale che molte donne si interroghino sulla scelta di avere figli. Spesso, al momento della diagnosi, le domande riguardano proprio gli eventuali effetti della malattia sul diventare madre. Fortunatamente, gli studi intrapresi nel corso degli ultimi decenni forniscono le risposte ad alcune di queste domande. È l’obiettivo di questo incontro è proprio quello di fornire a queste domande delle risposte.Dopo i saluti di Enza Galati, Presidente FIDAPA sezione di Lamezia Terme e Angela Gaetano Presidente Provinciale della Sezione AISM di Catanzaro, Elisabetta Priolo, Dirigente Medico e Segretaria FIDAPA sezione di Lamezia Terme, introdurrà gli interventi di Maria Patrizia Muzzi, Dirigente Medico Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme che tratterà il tema della Gravidanza e di Caterina Ermio, Direttore F.F. Neurologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme che tratterà della Sclerosi Multipla in gravidanza, di quali siano gli effetti della gravidanza in una donna con SM e di quali siano anche gli effetti dei farmaci per la SM in una donna in dolce attesa.

Il convegno si svolgerà venerdì 26 Aprile alle ore 17,30 presso il Chiostro Caffè Letterario, Piazzetta di San Domenico a Lamezia Terme.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Sezione Provinciale AISM di Catanzaro allo 0968/436720 o inviare un’email a aismcatanzaro@aism.it