La Viola a Pescara (ore 18) per gara 1 playoff

Sì parte. Questo pomeriggio alle 18 al PalaElettra di Pescara andrà in scena gara 1 playoff tra la Mood Project e i padroni di casa dell’Amatori.L’obiettivo del team di coach Mecacci è sicuramente quello di vincere per poi chiudere i conti mercoledì al PalaCalafiore, una gara dalla mille insidie quella odierna contro una delle squadre più complete del campionato di serie B. Tanta attesa per la “prima” playoff dei neroarancio, palla a due alle 18.