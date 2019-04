Il nuovo romanzo dello scrittore di origine calabrese Raf Lindia

Condividi

Shakespeare. L’Ultimo Dilemma. Il nuovo thriller di Raf Lindia in anteprima.

Raf Lindia, alias Raffaele Lindia, calabrese di origine e che vive a New York dal 2014, torna dopo sette anni di silenzio con un nuovo avvincente thriller. Dopo il grande successo della trilogia de “La Moglie del Sindaco”, l’autore di origini calabresi arriva con “Shakespeare. L’Ultimo Dilemma”. Un romanzo di quasi quattrocento pagine che porta gli attori del libro da Messina fino a New York. Alla caccia della prova sulle origini siciliane del famoso drammaturgo William Shakespeare.

Raf Lindia vive da oltre cinque anni a New York, dove ha trascorso questo periodo a completare l’opera che lo porta finalmente sotto i riflettori dell’editoria internazionale. Infatti “Shakespeare. L’Ultimo Dilemma” é stato tradotto già in inglese e presto lo potremmo trovare nelle librerie di tutto il mondo. Il romanzo inizia con il ritrovamento casuale della prova che William Shakespeare non è, in realtà, chi abbiamo sempre pensato fosse. Inseguimenti mozzafiato e colpi di scena spostano gli attori del libro da Messina fino a New York dove dovranno vedersela con i servizi segreti inglese ed un magnate senza scrupoli disposto a fare di tutto per impossessarsi di questa importante testimonianza.

In questi giorni é partita la prevendita del romanzo solo per pochi fortunati che potranno leggere in anteprima il libro. Intanto potete trovarlo in formato digitale su Kindle Amazon. Questo, in attesa di essere distribuito nelle librerie di tutto il mondo dal prossimo giugno.