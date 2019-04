Il liceo classico di Palmi in gemellaggio con il liceo di Nea Smyrni (RC)

Condividi

Sa un po’ di vintage l’attività di un gemellaggio in tempi in cui Internet rende tutti protagonisti di un mondo fortemente globalizzato: per “viaggiare” basta schiacciare il tasto di una tastiera; per comunicare basta chattare, usando i diversi social network che le ultime generazioni di ingegneria informatica hanno inventato.

Ma vogliamo considerare l’emozione che si crea, visitando un luogo di particolare spessore storico-culturale, guardando negli occhi gli interlocutori, apprendendo tradizioni diverse, se non addirittura simili, quali sono quelle che accomunano la Magna Graecia alla Grecia propriamente detta? È questa l’emozione che accende ancora gli sguardi degli studenti delle classi seconde del Liceo Classico di Palmi nel riferire sull’attività di Gemellaggio che si è espletata nella prima decade del mese di Aprile, che è diventata un’esperienza umana e non solo culturale.

Promossa dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi”, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, l’attività di Gemellaggio tra il Liceo Classico di Palmi e il Liceo “K. Karatheodori” di Nea Smyrni (Atene) si è conclusa in questi giorni con pieno successo. “Integrare i popoli, educare all’inclusione e alla diversità, sollecitare alla collaborazione tra gli studenti: sono tutti punti cardine alla base di ogni progetto educativo che la scuola deve prefiggersi. Bisogna, quindi, incentivare gli scambi culturali che facilitano la crescita di ogni individuo nella consapevolezza che siamo tutti fratelli, pur parlando lingue diverse”. La Dirigente Mallamaci evidenzia così le principali finalità dell’iniziativa che ha reso gli studenti dell’Istituto di Palmi protagonisti del Progetto “Ellàs kaì megàle Ellàs di cui sono state Referenti” le Proff.sse Rita Gaudio e Vittoria Policriti. Propedeutico all’attività di scambio culturale è stato un corso di studio sul greco parlato oggi, tenuto dalla Prof.ssa Vasiliki Vourda, che ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lingua greca correntemente usata, mettendo in evidenza la diversità della pronuncia moderna rispetto al greco classico.

La comitiva del Pizi è stata ricevuta dal Vicesindaco della città di Nea Smyrni e dalla Dirigente del Liceo, Prof.ssa Eleni Damianopoulou che, nei saluti di accoglienza, ha messo in risalto come “l’iniziativa nasce in un contesto di comuni origini tra città distanti geograficamente, ma vicine per cultura e tradizioni”.

Canti, Inni nazionali, danze tipiche calabresi in costume tradizionale, brevi drammatizzazioni dell’Odissea, scambi di doni, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico di Palmi nei vari Laboratori di Tessitura, metalli, oreficeria e ceramica: tutto questo ha corollato un incontro che già spumeggiava di vero entusiasmo tra i giovani studenti di entrambe le scuole.

Un evento così importante non può concludersi con il biglietto di sola andata: i due Comuni, nelle persone degli Assessori alla Cultura, stanno già proseguendo negli accordi per intensificare la rete di amicizia tra le due città, sviluppando il prosieguo del Progetto sul tema “Le radici comuni nella lingua e nelle tradizioni”.