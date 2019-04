Condividi

Il FLAG dello Stretto incontra i pescatori e le imprese del settore per presentare i bandi europei per le Misure FEAMP. L’incontro si terrà sabato 27 aprile a Gioia Tauro presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Lavoratori del Mare” in piazza del Marinaio alle ore 17.

All’incontro interverranno il presidente del FLAG dello Stretto, Antonio Alvaro, che illustrerà le opportunità dei bandi europei per la pesca. A descrivere invece le finalità progettuali ammissibili sarà il direttore del FLAG dello Stretto, Fortunato Cozzupoli, nella sua presentazione dei bandi per le Misure FEAMP. Prevista la partecipazione di Giacomo Giovinazzo, direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

Saranno, inoltre, presenti i rappresentanti istituzionali dell’area, delle Associazioni ed Organizzazioni di categoria oltre alle Imprese dei settori interessati.

“Il FLAG dello Stretto – dichiara il presidente Alvaro – prosegue senza pausa l’azione informativa sul territorio costiero dell’area di pertinenza sollecitando idee e promuovendo buone prassi. L’intera struttura del FLAG è già al lavoro per essere da supporto del territorio e delle imprese in quella azione fondamentale di informazione che possa consentire di intercettare le opportunità previste dai bandi europei per il settore ittico. Auspichiamo una consistente presentazione di idee progettuali così da incrementare le provviste rivolte alle imprese ittiche per l’utilizzo virtuoso delle risorse europee stanziate”.

Tutti i dettagli dei bandi pubblicati sono consultabili sul sito istituzionale del FLAG dello Stretto nella sezione Albo on line – Bandi e Avvisi. www.flagdellostretto.it