Condividi

Il 29 aprile 2019 alle ore 10.30 si terrà presso lo showroom del maestro orafo Gerardo Sacco, via Paternostro, la presentazione della quinta edizione di “Crotone in Fiore”

Torna il concorso “Crotone in Fiore”

Tornano i giovani dell’associazione Crotone in Fiore che con il Comune di Crotone ed in collaborazione con l’Istituto Pertini- Santoni propongono per il quinto anno il concorso per l’abbellimento floreale di balconi, davanzali, aiuole, esercizi commerciali del lungomare Gramsci