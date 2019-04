Il 1 maggio alla Villa Comunale il Kroton Dance Festival

Condividi

Dopo il successo e la grande partecipazione dello scorso anno torna per il 1 maggio il Kroton Dance Festival.



L’iniziativa promossa dalla The Twins Agency con il sostegno dell’assessorato allo Spettacolo e alle Politiche Giovanili del Comune di Crotone rinnova l’invito alle famiglie crotonesi di passare una no stop nel segno della serenità e della socializzazione.

L’evento, che si snoderà dalle ore 11.00 fino alle 01.00, si svolgerà presso la villa Comunale.

Un format collaudato il Kroton Dance Festival, unico nel suo genere, caratterizzato dall’unione di 50 dj e performer provenienti da diverse zone della Calabria.

Una occasione per unire diverse generazioni perché ci saranno oltre alle aree musicali, zone adibite ad animazione, sport e degustazioni.

L’ingresso è gratuito. L’invito è alla partecipazione a tutti i cittadini per contribuire, come lo scorso anno, alla riuscita dell’evento.

“Ringraziamo l’amministrazione Comunale e l’assessore alle Politiche Giovanili e Spettacolo Giuseppe Frisenda per la sensibilità dimostrata nell’accogliere presso la villa Comunale la nostra proposta finalizzata a coinvolgere tutta la comunità cittadina. Così come lo scorso anno, Kroton Dance Festival vuole essere una festa di popolo che unisce il primo maggio tutte le generazioni” dichiara Tony Ruggiero della The Twins Agency