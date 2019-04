Evento presso il Museo Diocesano e del Codex

Condividi

Venerdì 3 maggio 2019, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa e nel mese del libro 2019, il Museo Diocesano e del Codex, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “Santi Nilo e Bartolomeo”, organizza il prestigioso appuntamento che prevede lo sfoglio e l’esposizione di una nuova miniatura del CodexPurpureus Rossanensis, evangeliario greco miniato del VI secolo, custodito nel Museo e tra i più prezioso esistenti al mondo, riconosciuto bene patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO.

Per l’occasione sono invitati tutti gli editori che operano in Calabria, come segno di riconoscimento verso coloro i quali in modo attivo oggi credono e investono nel libro.

La cerimonia della sfoglio avverrà alle ore 17:00 presso il Museo Diocesano e del Codex alla presenza dell’Arcivescovo di Rossano-Cariati Mons. Giuseppe Satriano.

A seguire si terrà un momento di incontro e confronto presso la Biblioteca diocesana e sarà occasione per presentare al pubblico la sua preziosa collezione composta da libri antichi e rari e la nuova associazione “Idee in Movimento” che si occuperà della gestione.

All’incontro interverranno: Don Pino De Simone, Direttore della Biblioteca Diocesana, Achiropita Morello, Presidente dell’Associazione “idee in Movimento”, ente gestore della Biblioteca Diocesana, Teresa Legrottaglie, Associazione “Amici della Biblioteca” di Ostuni. Coordinerà Samantha Tarantino, giornalista.

L’accesso alla cerimonia è riservato agli editori calabrese, ai giornalisti e ai possessori della card amic@museo che si accrediteranno entro giovedì 2 maggio alle ore 13.