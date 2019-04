Doppia preferenza di genere, Golfo: “Mancata approvazione di una gravità inaudita”

Condividi

“Ieri le istituzioni calabresi e i suoi rappresentanti hanno scritto una pagina buia per la democrazia. Decidere per l’ennesima volta di non votare la doppia preferenza di genere è un atto grave che priva la Regione di uno strumento di civiltà e di sviluppo, la isola dal resto del Paese e la rende inadempiente alla Costituzione e alla normativa nazionale”. Lo dichiara Lella Golfo, già deputata calabrese e Presidente della Fondazione Marisa Bellisario.

“Nei mesi scorsi la Fondazione Marisa Bellisario ha lanciato una petizione per l’approvazione della doppia preferenza di genere in Calabria raccogliendo centinaia di firme e le nostre rappresentanti regionali erano presenti in Assemblea regionale per assistere a quello che si è trasformato in un vergognoso passo indietro. Ieri, il parlamentino regionale ha deciso di voltare le spalle al progresso e allargare il gap culturale e democratico che separa la Calabria dal resto del Paese. La doppia preferenza di genere è un passo obbligato e ha il preciso scopo di riportare gli organi di governo a una situazione di maggior equilibrio, dando voce e rappresentanza alle istanze delle donne calabresi. Continuare a rimandarne l’introduzione – continua Golfo – significa privare la Calabria di uno strumento di democrazia paritaria e sancire non solo un inaccettabile ritorno al passato ma un isolamento di fatto. Le Regioni italiane sono tenute in base all’attuale normativa nazionale a garantire l’equilibrio di rappresentanza nei Consigli regionali e la Calabria non può fare eccezione. Dopo ieri, credo che il tempo e lo spazio del dialogo siano davvero finiti e sia necessario denunciare a tutti i livelli un tale spregio delle leggi e dei principi democratici. Non possiamo più aspettare e non possiamo restare a guardare e per questo invito le Cpo, le associazioni femminili sia calabresi sia nazionali, tutte le donne e gli uomini di buonsenso a mobilitarsi”.