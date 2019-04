Crotone – Prorogati i termini di adesione a Kroton Sounding

Condividi

La Camera di Commercio di Crotone informa che sono prorogati al 9 maggio i termini di adesione al progetto Kroton Sounding, approvato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’ “operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 – Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4″ incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

Il progetto, che vedrà la realizzazione di un incoming di buyers esteri nei giorni del 04 e 05 giugno, è finalizzato ad aiutare le imprese locali di prodotti certificati, tipici e di nicchia, che ancora non esportano o lo fanno solo sporadicamente a posizionarsi sui mercati target; aiutare le imprese già presenti sui mercati internazionali di riferimento a consolidare e diversificare la gamma di prodotti già posizionata; promuovere aziende che sono specializzate nella realizzazione di nuove forme di cibo e/o di distribuzione innovativa sulla rete.

In particolare, con la collaborazione delle Camere di commercio italiane all’estero, saranno coinvolti 12 buyers (importatori, distributori, specialità stores e ristoratori), provenienti da Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera per la realizzazione di incontri btb ed eventualmente visite aziendali con aziende crotonesi del Food&Wine.

Le imprese del settore Agroalimentare (Food &Beverage) interessate a partecipare dovranno mandare la loro adesione entro il 9 maggio 2019, secondo le modalità descritte nell’avviso pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Crotone.

Saranno ammesse a partecipare un massimo di 50 imprese equamente distribuite tra i settori del Food e del Beverage.