Crotone – Primo inciontro per “Il Maggio Dei Libri”

Per il primo appuntamento della stagione dei “Il Maggio Dei Libri”, edizione 2019, organizzata da Amici del libro di Crotone e da Fondazione Odyssea , con la collaborazione di Mondadori Bookstore e della Dante Alighieri di Crotone, Edgardo Franzosini e Ezio Sinigaglia presenteranno i loro romanzi “Il Mangiatore di Carta” (Sellerio) e “Il Pantarèi” (TerraRossa Edizioni).

Introdurrà l’incontro Davide Zizza; a moderare sarà Giuseppe Girimonti Greco.

L’appuntamento è per Sabato 27 aprile ore 18.30 presso la sede della Società Dante Alighieri Crotone.

Il Mangiatore di Carta di Edgardo Franzosini:

La storia sconosciuta di Johann Ernst Biren, curioso personaggio settecentesco, scoperto dall’autore tra le pagine delle Illusioni perdute di Balzac, col vizio ossessionante di divorare carta vergata di inchiostro. Attraverso libri, atti, documenti, memorie, epistolari, il racconto di una vita vera talmente incredibile da sembrare immaginaria.

Il Pantarei di Ezio Sinigaglia:

Daniele Stern è un giovane collaboratore editoriale che viene incaricato di redigere una sintetica storia del romanzo del Novecento per una “Enciclopedia della Donna”. Un lavoro nel quale si getta a capofitto, cercando di tenere lontano il pensiero della moglie che lo ha lasciato per un altro, e della quale è ancora innamorato, sebbene continui a essere molto attratto anche dai ragazzi. Assistiamo così alle sue scorribande senza meta, tra una pagina su Proust e una su Joyce, Kafka, Faulkner e gli altri autori che hanno rivoluzionato il romanzo moderno, mentre la tentazione di scriverne uno lui stesso si fa di giorno in giorno più forte.