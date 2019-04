Crotone – Grande partecipazione alla tour virtuale dedicato a Pitagora

Condividi

E’ stata una giornata ricca di emozioni quella del 25 aprile a Crotone. Una giornata in cui tanti giovani, famiglie, associazioni, imprenditori ed istituzioni si sono strette attorno a tre giovani donne crotonesi che con la loro tenacia e la loro determinazione hanno dimostrato che i sogni possono diventare realtà.

E’ il Museo di Pitagora il bene comune al centro dell’iniziativa che ha visto Ludovica Arconte, Giulia Pugliese e Nicoll Tallarico presentare il percorso che da giovani studenti le ha portate a costituire l’associazione di promozione sociale “Virtual Agorà” ed a realizzare il tour virtuale “Pitagora VR: il corpo e l’anima”.

Una sfida intensa fatta di entusiasmo e sofferenza, gioie e delusioni, partita dalla valorizzazione di uno dei beni comuni simbolo della città di Crotone, il Museo ed i Giardini di Pitagora, attraverso la creatività dei giovani e con una prospettiva comunitaria. Si tratta della declinazione “crotonese” del progetto regionale “Giovani e Futuro Comune”, che ha trovato in Ludovica, Giulia e Nicoll tre interpreti eccellenti.

L’incontro è stato moderato da Giulia Pugliese, digital manager dell’associazione, che ha presentato Virtual Agorà ed introdotto il tema dell’iniziativa. Subito dopo Ludovica Arconte, presidente dell’associazione, ha ripercorso le tappe fondamentali del progetto attraverso le parole chiave che lo hanno caratterizzato: intraprendenza, intuizione, esperienza, famiglia. Ha descritto il modo in cui è nata l’idea di valorizzare la figura di Pitagora utilizzando le nuove tecnologie ed ha sottolineato lo straordinario valore formativo del progetto. Con lo sguardo sempre rivolto alla comunità ed ai giovani, ha rimarcato l’obiettivo di procedere uniti per costruire un futuro migliore. Ha poi voluto ringraziare Paolo Guerriera e Maria Cirillo dell’associazione Arci “Gli spalatori di nuvole” che hanno curato la prima fase del progetto nella provincia di Crotone, oltre all’associazione Goodwill ed al liceo scientifico “Filolao” di Crotone.

Francesca Gargiulo, Vicepresidente dell’associazione Goodwill, che ha organizzato il progetto “Giovani e Futuro Comune” con il sostegno di Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud, ha ringraziato le giovani protagoniste per come hanno interpretato lo spirito del progetto ed ha sottolineato l’importanza dell’esperienza di Virtual Agorà che rappresenta il “bene comune” che la comunità deve tutelare e supportare. Valentina Galdieri, Assessore alla cultura del Comune di Crotone, ha confermato il pieno supporto dell’Amministrazione comunale a questa iniziativa, condividendone le finalità di sviluppo sociale che si inseriscono in un complessivo processo di valorizzazione dell’identità storica e culturale della città. Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel – ente gestore del Museo e dei Giardini di Pitagora – ha ribadito l’importanza del lavoro in rete e del protagonismo giovanile quali elementi fondamentali per un reale percorso di crescita della comunità basato sulla fiducia nel futuro e nelle capacità dei nostri giovani, rendendosi disponibile a fornire tutto il supporto necessario affinché questa iniziativa possa proseguire nel modo più efficace. Francesco De Marco, esperto di patrimonio culturale che ha curato i contenuti del tour virtuale, ha evidenziato l’importanza di costruire il futuro attraverso le memorie del passato che le nuove tecnologie rendono accessibili a tutti, con un lavoro di squadra al servizio della comunità.

L’ultima parte dell’incontro, curata da Nicoll Tallarico – content manager di Virtual Agorà, è servita per illustrare il tour virtuale, spiegarne la tecnologia e la modalità di fruizione, con una “sperimentazione in diretta” animata da Lorenzo Riganello, ed un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Officina Kreativa che ha curato lo sviluppo del software utilizzato per il tour virtuale, rappresentata da Vincenzo Milelli e Dario Megna presenti all’incontro.

Un sentito ringraziamento anche a Vincenzo Lucente e Doriana Federico, giovani artisti che hanno realizzato la mostra fotografica allestita per rendere ancora più emozionante il tour virtuale arricchito dalla presenza di quattro pannelli di approfondimento storico-letterario curati da Francesco De Marco.

Nel pomeriggio sono stati effettuati i primi tour virtuali, fruibili su prenotazione, con una presenza che ha coperto tutti i turni disponibili. Il tour sarà fruibile secondo un calendario che verrà reso noto nei prossimi giorni.

Una bella pagina è stata scritta ieri nella città di Crotone, speriamo possa essere solo l’introduzione per nuovi capitoli sempre più avvincenti ed entusiasmanti. Gli ingredienti ci sono tutti: i giovani, le idee, la comunità.

Il futuro possiamo costruirlo ripartendo da qui.