Crotone – Gli eventi musicali per la Pasqua di Arci

Condividi

Arci Le Centocittà in collaborazione con Arci Crotone annunciano una serie di iniziative che durante il periodo delle feste di Pasqua allieteranno il pubblico.

Si è deciso di dare spazio ai tanti progetti musicali originali del territorio, che si esibiranno sul palco del direttivo. Ad aprire le danze, il 18 aprile, sarà il cantautore Luigi Caterisano in arte “Luis”, il 19 toccherà alla giovane band new wave Jack Tales, chiuderanno la settimana i veterani del Rock Industrial dei Lost Reality.

E poi ancora lo spettacolo sulla resistenza del cantautore cosentino Gaspare Tancredi il 24, la presentazione del primo dei sempre che non Piova il 26, i concerti si concluderanno il 27 aprile con il surf/rock della band salentina di Tobia Lamare, da anni figura chiave dell’underground pugliese.

Il 25 Aprile tutto invece si sposterà al Museo e Giardini di Pitagora per la Festa della Liberazione. Dieci giorni di concerti, incontri e divertimento ascoltando, come sempre, buona musica.