Cresce l’attesa per la “Magica Notte di Chianalea”

Condividi

Un nome d’eccezione per la IV edizione della “Magica Notte di Chianalea”: direttamente dagli Stati Uniti, l’ingegner Roberto Furfaro sarà ospite sulla Patriarca II e verrà insignito del prestigioso “Pesce Spada d’Oro”

Dalla Calabria all’Arizona, Roberto Furfaro, inizia una carriera di tutto rispetto, in costante crescita. Il suo primo impegno è quell o di sviluppare sonde, robot e prototipi per l’esplorazione del Sistema Solare per la Nasa. E’, inoltre, professore di Ingegneria dei Sistemi Spaziali e Direttore di due Dipartimenti all’Università dell’Arizona, a cui la Nasa appalta i progetti più complessi.

Roberto Furfaro, attraverso tanta passione e forza di volontà, virtù tipicamente calabresi (è originario di Roccella Jonica), è riuscito ad affermarsi nel settore dell’Ingegneria Spaziale ed è, ad oggi, considerato tra degli Scienziati più geniali al mondo.

Un’organizzazione così complessa, quella della “Magica Notte di Chianalea”, che parte tre mesi prima e che, oltre a coinvolgere l’intero Borgo, punta a richiamare tantissimi turisti tra le pedane dei locali, nei vicoli e nelle imbarcazioni private, per godere di una serata che si preannuncia ricca di fascino nello scenario del mare di Chianalea.

Il tradizionale appuntamento con la Patriarca II, storica imbarcazione per la pesca del pesce spada, ancorata accanto la pedana del Bleu de Toi, vedrà, oltre all’ingegner Furfaro, la partecipazione del gruppo storico di artisti per la cena-spettacolo, il 9 Luglio 2019 a partire dalle 21.00

Nel corso della serata, saranno anche insigniti del Premio “Amici della Patriarca II”, il dott. Carmelo Basile, amministratore di Fattoria della Piana, il Maestro Mimmo Cavallaro, il dott. Franco Latella, dirigente di RFI, ed il maestro Angelo Musolino, presidente Apar.

Pino Strati, Ciccio Polistena, Tonino Polistena