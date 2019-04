Cotronei – La finale regionale di Sanremo rock e trend

Condividi

COTRONEI come SANREMO. Il Teatro Comunale domani, MERCOLEDÌ 17 APRILE, ospiterà la finale regionale del concorso SANREMO ROCK & TREND 2019, giunto alle 32esima edizione.

Saranno 12, tra concorrenti e ospiti, le band in rappresentanza delle cinque province calabresi, a contendersi gli ultimi tre posti in palio per accedere alla finale nazionale che si svolgerà nel teatro ARISTON di SANREMO, DAL 4 AL 7 GIUGNO PROSSIMI.

A darne notizia è il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo soddisfazione per questo importante evento regionale dedicato alla musica che sarà ospitato a COTRONEI città natale della star mondiale dell’hard rock Steven TYLER, leader degli AEROSMITH.

Il Primo Cittadino coglie inoltre l’occasione per complimentarsi con il direttore artistico Giuseppe PIPICELLI per la realizzazione di eventi che puntano a promuovere il talento.

Alla finale regionale del concorso della NOVE EVENTI, realizzato insieme al gruppo SADEL, il Comune ha concesso il patrocinio.

INSCHEMICAL (Cs), REDDERICK (Rc), Antonio IL GRANDE (VV), STATALE 107 (Kr), N.S.N.C. (Cs), VENERE (Cz), MATT VENTURA (Kr), Giovanni LORIA (Kr), Dorotea LICAUSI (Cz), Giuseppe AMODEO (Cs), RADIODRAMMA (Rc), Grazia FRANDINA (Kr), I MOTI RIVOLUZIONARI (Kr). Sono, questi, gli artisti in gara o semplicemente ospiti che si esibiranno domani, MERCOLEDÌ 17 APRILE nel teatro comunale di COTRONEI, alle ORE 21.

SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL è il contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili declinazioni trasversali ai generi. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Fra gli altri LIGABUE, Carmen CONSOLI, i LITFIBA, i CCCP, i TAZENDA, i BLUVERTIGO ed Edoardo BENNATO. La manifestazione rappresenta un momento di confronto musicale, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, sulle tendenze, le preferenze, gli stati d’animo, la voglia di urlare la rabbia, la passione o semplicemente essere rock.