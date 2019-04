Cosenza – Idm presente alle elezioni comunali di Rende

Condividi

E’ stata consegnata la lista IDM per la corsa alle prossime elezioni comunali che si terranno il 26 Maggio 2019 per il rinnovamento del consiglio comunale a sostegno del candidato a Sindaco Sandro Principe.

IDM è l’unico partito che, in questa corsa elettorale, ha presentato il suo simbolo rispetto ad altre fazioni le quali hanno elaborato le loro liste in movimenti civici. IDM rispecchia palesemente i valori di democrazia, eguaglianza e, soprattutto, di territorialità quei territori depredati e abbandonati da uno Stato centrale sordo e assente alle istanze di un popolo. ll movimento territoriale l’Italia del Meridione, che nasce per tali obiettivi ideali, non può risultare da un’aggregazione di uomini di potere, ma deve poter rappresentare di per sé un potere sociale sul territorio. Non la somma di quanti possano portare consenso, ma la moltiplicazione della condivisione di un progetto che coinvolge la gente, le generazioni differenti, uomini e donne, culture concorrenti alla rigenerazione continua di un’espressione attiva del Paese. Una politica della bellezza, è questo che deve ispirare le ragioni di una presenza protagonista nello scenario politico italiano del movimento L’Italia del Meridione. Non diciamo “Meridione d’Italia”, ma “L’Italia del Meridione”, marcando il valore proprio del Paese come proprio del Meridione. L’Italia del Meridione vuole rappresentare il ponte di collegamento tra volontà e legalità, tra bisogno e diritto, inserirsi nel medio del volontariato sociale, essere espressione di un moltitudine di voci che, attraverso la militanza, siano espressione dei luoghi. La vocazione di un territorio si esprime nelle voci di chi vi appartiene. L’auspicio, del rappresentante di lista, Domenico Madeo, in conclusione, è che IDM possa elargire un contributo fattivo per la crescita culturale, territoriale e sociale della Città di Rende perché merita il progresso e l’attenzione che sono mancati in questi anni.