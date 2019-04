Cosenza – Fuochi di San Marco prenotazioni per il 24 e 25

Condividi

NOTTE DEI FUOCHI DI SAN MARCO, continuano a crescere richieste e prenotazioni per lo speciale pacchetto turistico e ricettivo per il 24-25 APRILE prossimi, novità e valore aggiunto della 183esima edizione.

Contenuti, obiettivi e dettagli dell’evento identitario distintivo che MERCOLEDÌ 24 e GIOVEDÌ 25 APRILE vedranno protagonista la Città d’Arte di CORIGLIANO ROSSANO saranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione che si terrà GIOVEDÌ 18 alle ORE 11.30 nella Sala Giunta della Sede Municipale di Piazza SS. ANARGIRI, nel territorio di ROSSANO.

All’incontro con gli operatori dell’informazione, coordinati da Lenin MONTESANTO responsabile comunicazione strategica della Città, interverranno il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, la sub commissario delegata alla cultura la Viceprefetto Emanuela GRECO, il presidente della Pro Loco ROSSANO LA BIZANTINA Federico SMURRA e tutti i rappresentanti della rete di associazioni e partner che sostengono l’evento.

Da piazza STERI all’area antistante la Chiesa di San BERNARDINO, dal quartiere SAN MARTINO al MONUMENTO AI CADUTI a pochi metri dalla Chiesa di SAN NILO, dalla piazzetta all’ombra della PANAGHIA a Piazza DUOMO dove ha sede la Cattedrale dell’ACHIROPITA, da via PRIGIONE, l’area dell’EX CARCERE a via G.RIZZO, al TRAFORO, fino alla fontana SAN NICO. Sono, questi, alcuni dei siti che ospiteranno le circa 40 focarine che, distribuite all’interno dell’intero perimetro della Città Alta, consentirà ai turisti ed ospiti di beneficiare delle visite guidate del CLUB TREKKING ROSSANO, alla ricerca dei marcatori identitari distintivi.

SIMET, ODISSEA 2000, PERLA DI CALABRIA, FLAG – I BORGHI MARINARI DELLO IONIO. Sono, questi, i partner principali che sostengono l’evento al quale collaborano il MUSEO del CODEX, il CLUB TREKKING ROSSANO, AMARELLI, COLDIRETTI, il CIRCOLO CULTURALE ROSSANESE, la Condotta SLOW FOOD POLLINO SIBARITIDE ARBERIA e il Progetto NOSTOS – Rete degli alberghi diffusi.

La NOTTE DEI FUOCHI DI SAN MARC0 2019, co-organizzata dalla PRO LOCO insieme al Comitato MICHELANGELO ed all’Associazione OTTO TORRI SULLO JONIO, è promossa anche sulla piattaforma nazionale VIAGGIART, la guida alle vacanze e ai tour in Italia e all’estero. Si occuperà, in particolar modo di far conoscere agli internauti, amanti del turismo esperienziale, della speciale offerta che prevede pernottamento (MERCOLEDÌ 24), prima colazione, pranzo identitario (GIOVEDÌ 25), riduzione ai musei e visite guidate ai due Centri Storici al prezzo speciale di 39 EURO.