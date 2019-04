Cosenza – Centri storici, “basta tatticismi”

Condividi

Rinascita dei borghi e dei centri storici calabresi; rinascita del centro storico di Cosenza. Sono due obiettivi complementari e a portata di mano, perché esistono per entrambi ingenti risorse e proposte concrete. Purché le Istituzioni nazionali e locali pongano fine a tatticismi e polemiche pretestuose lanciando lo sprint finale.

La conferenza stampa di “Prima che tutto crolli – Associazioni insieme per i centri storici” ha ruotato attorno a questi due concetti espressi da Paolo Palma, Massimo Veltri e Mimmo Gimigliano davanti a giornalisti e cittadini; presente anche l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cosenza, Francesco Caruso, in rappresentanza del Sindaco.

La proposta di legge di iniziativa popolare per la rinascita dei centri storici calabresi si trova alla conclusione del suo iter procedurale. È stata infatti approvata dalla Commissione Consiliare “Ambiente e Territorio”, presieduta da Domenico Bevacqua, anche con l’intervento della Giunta Regionale della Calabria, che con l’Assessore all’Urbanistica Franco Rossi ha introdotto due emendamenti condivisi.

“Prima che tutto crolli” chiede perciò che la Giunta Regionale promuova ora l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale, cogliendo l’occasione storica di valorizzare per la prima volta l’iniziativa popolare, che in questo caso ha visto l’adesione unanime al PDL di “Prima che tutto crolli” di oltre cinquanta comuni della Calabria rappresentanti quasi 350.000 cittadini.

Analogo ragionamento – hanno detto i rappresentanti di “Prima che tutto crolli” – vale per il centro storico di Cosenza. Esistono infatti tutte le condizioni per avviarne la rinascita attraverso la stipula del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

A tale proposito la gestione degli interventi può partire immediatamente. Da parte sua, Prima che tutto crolli – è stato sottolineato – ha già consegnato alle istituzioni una proposta articolata secondo le direttive del Piano Operativo “Cultura e Turismo” approvato.

In essa si chiede che le Istituzioni nazionali e locali gestiscano in modo sinergico le ingenti risorse, che non si limitano ai 90 milioni della delibera CIPE. Solo in tal modo potrà essere affrontato e risolto il problema della messa in sicurezza del centro storico di Cosenza, su entrambe le rive del Crati e del Busento, prioritario rispetto alla eliminazione dei rischi delle abitazioni fatiscenti, per un centro storico a misura d’uomo.

Non esiste infatti il bello – hanno concluso i rappresentanti di PCTC – se attorno ad esso domina il degrado fisico e sociale.