Cosenza – Amministrative, presentata lista dei Democratici democratici

Il gruppo dei Popolari Democratici ha presentato la lista in corsa per le elezioni amministrave di San Marco Argentano il prossimo 26 maggio. A sostegno del candidato Sindaco, Viriginia Mariotti, un mix di esperienza, qualità e freschezza: “Sono convinta di avere con me un’ottima squadra-dichiara Virginia Mariotti- tanti elementi che saranno in grado di apportare quella competenza e quella ventata di aria nuova necessaria per continuare il lavoro iniziato cinque anni fa.

Un lavoro che ha reso San Marco Argentano un paese solido e, allo stesso tempo, il centro dell’intera Valle dell’Esaro. Sarà una campagna elettorale-continua il candidato Sindaco- concentrata sulle cose che vogliamo fare nei prossimi cinque anni. Nessun insulto, massimo rispetto del nostro competitor tanto nel linguaggio quanto nell’attività social. San Marco- conclude Mariotti- è un paese meraviglioso, con una grande storia. Continueremo a lavorare intensamente per costruirne il futuro con la consapevolezza che il futuro non è uno slogan”.

Questi i candidati della lista Popolari Democratici:

Candidato Sindaco: Virginia Mariotti

Candidati alla carica di Consigliere comunale:

Artusi Antonio

Chianelli Antonio

Di Cianni Finisia

Lombardi Piergiuseppe

Mileti Aquilina

Perrone Raffaele

Presta Milena Carmela

Serra Giulio

Stamile Melissa Antonella

Zecca Elvira

Ziccarelli Sandra

Tommaso Antonio