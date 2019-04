Cosenza – Al cinema Citrigno i supereroi della saga della Marvel “Avengers”

Condividi

Thor, Iron Man, Vedova Nera e Winter Soldier sono i supereroi della mitica saga della Marvel “Avengers”. Arriveranno al Cinema Citrigno di Cosenza e incontreranno i fan, oggi e giovedì 25 aprile per gli spettacoli delle 17.30 e delle 21. QUesta sera, dunque, l’uscita ufficiale dell’ultimo capitolo della serie “Avengers- Endgame” nella Sala 1 del Cinema Citrigno.

I cosplayer di fama nazionale: Gabriele Sorrentino (Thor); Giovanni Virgilio (Iron Man); Serena Citarella (Vedova nera) ed Emanuele Gallo (Winter Soldier) incontreranno fan ed appassionati nel foyer del Cinema Citrigno. In realtà, l’esibizione avrà inizio su Corso Mazzini, a Cosenza, dalle ore 17.30 per invitare alla visione del film. Prima delle proiezioni delle 17.30 e delle 21, in sala, gli artisti saluteranno gli spettatori. Un evento organizzato dalla Società CGC.

“Avengers-Endgame” diretto da Anthony e Joe Russo, il quarto capitolo della serie infinita di film supereroistici targati Marvel – non a caso affettuosamente battezzata ‘Infinity Saga’ dai creatori e dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Tutte le specie viventi nelle galassie dell’universo sono state vittime della follia di Thanos. È bastato uno schiocco delle dita con indosso il Guanto dell’Infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di tutti i pianeti. Gli Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono unire le forze un’altra volta per sconfiggere tentare di Thanos e riportare l’ordine nell’universo.

Avengers: Endgame è un appuntamento importante per i fan del Marvel Cinematic Universe e per gli appassionati di blockbuster. Non solo chiude infatti la storia iniziata con Avengers: Infinity War, ma funge anche da capitolo conclusivo del MCU così come lo conosciamo, calando il sipario sulla cosiddetta “Fase 3”. Nella Fase 4 ci si concentrerà su supereroi differenti, con l’idea suggerita di riprendere semmai i più popolari molto più avanti nel tempo, previo recasting. L’attesa per il film è così spasmodica che il trailer ha battuto tutti i record di visualizzazione su YouTube, visto 1 milione di volte in appena quattro ore. Il secondo trailer ha totalizzato 289 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Considerando che la saga arriva dal successo al botteghino di Infinity War ammontante a 2 miliardi di dollari, e anche in quel caso in trailer fu preso d’assalto ma in misura minore, si ipotizza che Endgame possa far saltare il banco degli incassi del suo predecessore. Tornano alla regia i fratelli Anthony & Joe Russo, che entrarono nell’universo Marvel con Captain America: Il soldato d’inverno (2014) e hanno poi proseguito la loro frequentazione marveliana con Captain America: Civil War (2016) e appunto Avengers: Infinity War (2018). Dopo le 2 ore e 36 minuti di durata di quest’ultimo, i Russo erano incerti sulla durata definitiva di Endgame da proporre alla Disney/Marvel. Alla fine il boss Kevin Feige ha accettato un nuovo record per i film dei Marvel Studios: 3 ore e 2 minuti. Le musiche sono ancora a cura di Alan Silvestri, noto a tutti per il tema di Ritorno al Futuro e nomination all’Oscar per Forrest Gump e Polar Express: Alan ha già lavorato per la Marvel in occasione di Captain America – Il primo Vendicatore (2011), The Avengers (2012) e Avengers: Infinity War.