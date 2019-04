Corigliano Rossano – Pediatria, Sapia (M5S): “Il reparto non chiuderà”

Condividi

«La Pediatria dell’ospedale di Corigliano-Rossano non chiuderà. Il reparto continuerà a funzionare grazie a una convenzione tra l’Azienda sanitaria e quella ospedaliera di Cosenza, che fornirà pediatri per coprire i turni di personale in caso di necessità».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che precisa: «Ho avuto questa rassicurazione dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Fico, che si è attivato insieme all’omologo dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile. Li ringrazio per la prontezza di intervento, che ha portato alla firma dell’accordo nella giornata successiva alla Pasquetta». «Da più parti – conclude Sapia – mi era stata segnalata la possibile chiusura del reparto in questione per carenza di personale medico, dunque mi sono attivato. Adesso il servizio sarà garantito alla popolazione del territorio. Pertanto le famiglie non dovranno spostarsi altrove per le cure dei propri bambini».