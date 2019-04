Corigliano Rossano – Oggi stop servizio idrico in contrada Fossa

Condividi

Oggi, MARTEDÌ 23 APRILE, mancherà l’acqua in contrada FOSSA e parte dello SCALO, per lavori urgenti da parte della SORICAL.

È quanto ha comunicato la stessa SORICAL agli uffici comunali oggi (Martedì 23).

L’interruzione del servizio si rende necessaria per riparare una rottura improvvisa in contrada GELSO, sull’acquedotto POZZI TRIONTO. L’Organo Commissariale si scusa per i disagi.