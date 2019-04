Corigliano Rossano – Decoro urbano, continuano gli interventi

Condividi

Decoro urbano, continuano gli interventi su tutto il territorio. Ulteriori interventi sono stati effettuati in zona SAN MARCO, SANT’ANNA e sulla SS177 dalla quale si accede al Centro Storico di ROSSANO.

È quanto fa sapere l’ufficio comunale ambiente informando che proseguono, tuttavia, gli atti vandalici da parte di ignoti sui cassonetti per la raccolta differenziata. In ultimo, in contrada FRASSO, nel territorio di ROSSANO.

Taglio e pulizia delle erbacce sono state effettuate oggi (mercoledì 17) anche dal ponte MARGHERITA fino a zona SANT’ANTONIO, nel territorio di CORIGLIANO.