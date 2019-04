Comune di Cittanova aderisce al Comitato “Pro Centro Dialisi Taurianova”

Condividi

L’Amministrazione Comunale di Cittanova ha aderito al Comitato “Pro Centro Dialisi Taurianova”, in difesa di una struttura sanitaria di primaria importanza che necessita di adeguata attenzione per la qualità e l’importanza dei servizi che eroga.

Per questa ragione il Sindaco Francesco Cosentino ha contattato il primo cittadino di Taurianova per manifestare la piena disponibilità a partecipare ad azioni di sensibilizzazione atte a far rilevare le gravi criticità segnalate dal personale che presta servizio nel Centro.

Si tratta di una struttura molto qualificata, che eroga servizi di assoluta qualità in un contesto territoriale difficile e rispetto al quale il Centro Dialisi di Taurianova rappresenta una felice eccezione.

Nel contempo la stessa Amministrazione ha promosso una raccolta di firme per l’adesione al Comitato al fine di innalzare ulteriormente il livello di attenzione su un Centro che riveste un ruolo fondamentale nell’intera provincia reggina per l’assistenza specialistica ad un’utenza particolarmente a rischio.

In questa ottica la civica amministrazione fornirà tutto il supporto necessario sia per salvaguardia del Centro che, soprattutto, per la tutela dei pazienti che in quella struttura ricevono cure indispensabili.