Cittanova – Tutto pronto per il secondo Raduno dei Chinesiologi

Al via il secondo raduno dei chinesiologi, un’occasione unica per tutti i Laureati in Scienze Motorie. Quest’ anno a ospitare il Raduno dei Chinesiologi sarà la cittadina pianigiana situata ai piedi dello Zomaro.

L’evento, organizzato ancora una volta dal direttivo regionale del Comitato Italiano Scienze Motorie, quest’anno ha visto la collaborazione della Dott.ssa Annarita Fondacaro, chinesiologa, che ha manifestato sin da subito la voglia di organizzare l’ evento nella sua cittadina. Il tema dell’ incontro tratterà un argomento ampio e complesso come la sindrome metabolica, condizione patologica molto frequente nella popolazione adulta, e il relativo esercizio fisico.

Inoltre si discuterà della tutela e del riconoscimento della figura del professionista delle Scienze Motorie. Oltre ai Chinesiologi, a prendere parte saranno presenti, in veste di relatori, alcuni professionisti del settore medico, una rappresentanza dell’ Università Magna Graecia di Catanzaro e anche il consigliere regionale Francesco D’Agostino.