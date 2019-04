Cavese-Reggina, Cevoli: ‘Ci siamo tolti un piccolo sassolino’

Condividi

“La partita da fare era questa. Siamo stati premiati, perché i ragazzi hanno messo il cuore oltre l’ostacolo. La partita fisicamente era dura da affrontare e ci siamo rifatti dell’andata”.Roberto Cevoli, ai microfoni di Radio Antenna Febea, commenta così la vittoria della Reggina a Cava.”A livello fisico – prosegue – bisogna centellinare le forze. Qualcuno è un po’ indietro, bisogna portarli tutti allo stesso livello scegliendo sempre le persone che stanno meglio. Non abbiamo ancora fatto niente, ci siamo tolti un piccolo sassolino. Già da domani ci alleniamo e da sabato si torna in pista”.C’è uno dei suoi “uomini” tra i migliori in campo: “Franchini ha qualità fisiche non indifferenti. E’ un ragazzo che è cresciuto molto, ha doti sopra la media, ha futuro e deve ancora capire gli equilibri”.E poi una rivelazione”Sognavamo il gol dell’ex di Martiniello al 90′. L’abbiamo sfrutttato, è stato molto bravo. E’ entrato cattivo. C’è bisogno di tutti, quando meno se l’aspettano”.