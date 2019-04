Catanzaro – Emergenza blatte al Lido

Condividi

“Alcuni commercianti che operano nel quartiere Lido, in particolare su viale Crotone, hanno lanciato, con tanto di foto pubblicate sui social, l’allarme riguardo ad una vera e propria invasione di blatte lungo le strade”.

Lo afferma il presidente della commissione attività produttive Enrico Consolante. “Ho immediatamente recepito questa segnalazione – continua – e in attesa di recarmi sul posto per constatare la situazione, ritengo che il settore igiene di Palazzo de Nobili debba predisporre un intervento urgente per frenare l’emergenza. Auspico che l’assessore all’ambiente Domenico Cavallaro, che ha sempre dimostrato la propria attenzione verso le problematiche del territorio, possa rivedere in parte il cronoprogramma dei lavori di disinfestazione, già avviato alla fine di marzo in sinergia con la Si.Eco, dando priorità alle aree della città dove si registrano particolari criticità dal punto di vista igienico e ambientale. Con l’approssimarsi della bella stagione sale anche il rischio che blatte e insetti possano proliferarsi ed è necessario, al tempo stesso, salvaguardare il decoro lungo le strade ad alta concentrazione di abitazioni e attività commerciali”.