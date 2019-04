Catanzaro e il Mediterraneo: convegno alla Magna Graecia

Giunge nelle librerie e nelle biblioteche “Lumi sul Mediterraneo” (Jouvence, 2019), la prima pubblicazione in Europa dedicata alla questione tunisina, alla nuova costituzione del Paese arabo e alla promozione di uno spazio mediterraneo dei diritti fondamentali e delle scienze sociali. L’opera è dedicata al filosofo politico e sociologo Fathi Triki, ispiratore delle lotte sociali e del riformismo giuridico nelle culture islamiche del Mediterraneo.

Il volume, curato dai professori Antonio Cecere e Antonio Coratti, sarà presentato giovedì 18 Aprile, a partire dalle ore 10:30 presso la sede del corso di Laurea in Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, in via Scesa degli Eroi.

I saluti di indirizzo saranno rivolti dai professori Geremia Romano (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia), Valerio Donato (presidente della Fondazione UMG), Cleto Corposanto (coordinatore del Corso di Laurea) e Stefano De Franciscis (Coordinatore delle attività formative post-laurea).

Alla presenza dei due curatori, interveranno i professori Antonino Mantineo e Nicola Fiorita, nonchè l’Avvocato Leo Pallone (Direttore della Scuola Forense).

I lavori saranno moderati da Domenico Bilotti, docente di “Storia delle Religioni” e “Diritto e Religioni” presso l’Università Magna Graecia.

Il volume registra l’attivo coinvolgimento di studiosi delle Università di Parigi, Tunisi, Roma, Salerno e Catanzaro e la sua presentazione catanzarese costituisce la prima di una serie internazionale di incontri in alcuni dei principali Atenei del globo.