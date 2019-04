Castrovillari – Pediatria, buone nuove dalla Regione Calabria

Condividi

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, comunica che è stata sottoscritta la convenzione tra l’ASP di Cosenza e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per l’utilizzo di personale medico di Neonatologia nel reparto di Pediatria dell’Ospedale del Capoluogo del Pollino.

Lo riferisce, precisando che “l’atto bilaterale è stato siglato in attesa del completamento della procedura concorsuale di nuovi pediatri”.

Come ricorda ancora il primo cittadino:“…il problema nei giorni scorsi era già stato attenzionato e necessitava semplicemente dell’apposita formalizzazione”.

Per accelerare l’iter Lo Polito, questa mattina, si è recato all’ASP di Cosenza al fine di sollecitare ulteriormente tale adempimento che, finalmente, è stato evaso.

“Questo grazie – aggiunge- al rapido intervento del presidente della Giunta Regionale, Onorevole Mario Oliverio, e all’autorizzazione alla spesa, firmata dal direttore generale del Dipartimento, dottor Belcastro; così- riferisce il primo cittadino- si è sbloccata la delicata situazione. Ora sarà possibile- spiega- ripristinare i ricoveri presso il reparto di Pediatria del nosocomio castrovillarese”.

“Per tutto ciò- sottolinea ancora il Sindaco Lo Polito- non si può che ringraziare il Presidente Oliverio, il quale tempestivamente ha dato risposta al problema, il direttore generale del Dipartimento regionale , Belcastro, per quanto evaso di sua competenza , e, in modo particolare, il dr. Riccardo Scudo, primario di Pediatria nell’Ospedale di Castrovillari, nonché tutto il personale medico e non che, pure in situazioni di oggettiva difficoltà, hanno continuato a garantire i servizi verso i piccoli pazienti del punto nascita”.