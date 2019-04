Calcio, Eccellenza – Gallico Catona, serve l’ultimo sforzo

Condividi

di Giuseppe Calabrò – E’ l’ultima gara della stagione. Il Gallico Catona affronta il neo promosso Corigliano. E’ la gara dellacertificazione della salvezza diretta, complimenti alla società. Ma andiamo adagio, bisogna far punticontro la “super corazzata” Corigliano che non è facile. Settimana di duro lavoro per Bilardi e compagni,concentrazione e determinazione chiede per l’ultimo ostacolo della stagione Peppe Giovinazzo.Stagione controversa , difficile, contraddittoria, ben 4 cambi tecnici, un girone d’andata deludente ( soli 13punti), la “rivoluzione” di dicembre, un girone discendente molto più sostanzioso ed efficace.Mal di trasferta, il “fortino” del Lo Presti ( 17 punti in 7 incontri), ancora, una volta la società del GallicoCatona ha saputo raccattarsi ed emendarsi, con sofferenza e tanto dispendio di energie nervose in ungirone discendente assai dispendioso. Recuperati e punti e posizioni in graduatoria. Decisivo l’exploitesterno a Cotronei.Il solito atavico problema del “ mal d’attacco” ( non si ha un giocatore a doppia cifrarealizzativa) , vanno a segno con buona frequenza difensori e trequartisti.Mister Peppe Giovinazzo è alla sua undicesima panchina nel Gallico Catona, ha dato ordine, equilibrio alcomplesso, una linea difensiva fra le più ermetiche, un centrocampo propositivo e reattivo anche se inattacco si concretizza poco.90 minuti per sigillare la salvezza. Si affronta la super capolista Corigliano, 75 punti, una solaSconfitta con il super bomber Ciccio Piemontese, la serie D è solo un punto di partenza per il patronNucaro, diamoci sotto! Basta solo un punto al Gallico Catona per l’apoteosi salvezza !