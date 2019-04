Bova Marina (Rc) – Sono due i candidati a sindaco

Condividi

Il termine ultimo utile per presentare le liste in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio 2019 scadeva Sabato 27 aprile alle ore 12.

A Bova Marina sono due compagini in campo pronte alla ‘sfida’. Infatti, la documentazione è stata già presentata in Comune e i nomi dei candidati a Sindaco ed alla carica di Consigliere Comunale sono già stati ufficializzati.

Questa tornata elettorale avviene all’insegna del competere insieme e stare uniti per BOVA Marina e sono state presentate due Liste civiche: una capeggiata dall’ On. Saverio ZAVETTIERI e l’altra da Andrea ZIRILLI.

● L’On. Saverio Zavettieri, nato a Bova (Reggio Di Calabria), il 21-06-1942 , Deputato nella IX,X,XI legislatura alla Camera è un politico e sindacalista italiano, con tendenza al liberalsocialismo.

● Andrea ZIRILLI, nato a Melito di Porto Salvo il 07-12-1990, è un giovane Consulente fiscale, sociale e previdenziale, nonché sindacalista e già Presidente della Nuova Pro Loco di Bova Marina.