Bova Marina – due liste in competizione per la carica del Sindaco

A Bova Marina per la tornata elettorale delle Amministrative del 26 maggio 2019 sono due le compagini in campo, una guidata dall’ On. Saverio ZAVETTIERI e l’altra con Capolista Andrea ZIRILLI.

LISTA CIVICA ●“Uniti per Bova Marina”

Candidato alla carica di Sindaco :Saverio ZAVETTIERI, nato a Bova (Reggio di Calabria) il 21-06-1942, Deputato nella IX,X,XI legislatura alla Camera, politico e sindacalista italiano, con tendenza al liberalsocialismo.

Candidati alla carica di Consiglieri comunali:1)- NAPOLI Maria Luisa, nata a Reggio di Calabria il 21/10/1987, 2)- AUTELITANO Bruno Salvatore, nato a Roghudi il 04/02/1960, 3)- TUSCANO Elvira, nata a Melito di Porto Salvo il 12/11/1965, 4)- AUTELITANO Giuseppe inteso “Pino”, nato a Staiti il 28/05/1947, 5)- FAVASULI Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvoil 15/02/1973, 6)- LICORDARI Alfredo, nato a Bova Marina il 02/05/1966, 7)- ORLANDO Francesco inteso “Cillo”, nato a Melito di Porto Salvo il01/06/1979, 8)- PANZERA Giovanni Battista, nato a Melito di Porto Salvo il22/09/1985, 9)- PLUTINO Francesco, nato a Melito di Porto Salvo il26/02/1971, 10)- TUSCANO Pietro, nato a Bova Marina il 06/12/1960, 11)- VADALA’ Filippo, nato a Sierre.ch il23/12/1977, 12)- CACCIATORE Silvio.nato a Milanoil 14/02/1990 .

LISTA CIVICA ● “Cambiamo Bova Marina”

Candidato alla carica di Sindaco :Andrea ZIRILLI , nato a Melito di Porto Salvo il 07-12-1990, giovane Consulente fiscale, sociale e previdenziale, nonché sindacalista e già Presidente della Nuova Pro Loco di Bova Marina.

Candidati alla carica di Consiglieri comunali1)- CREA Giovanni Antonino, nato a Melito di Porto Salvo il 06/06/1963, 2)- D’AGUI’ Antonina, nata a Bova Marina il 16/12/1962, 3)- FAENZA Carmelo, nato a Reggio di Calabria il 13/03/1987, 4)- FOTI Maurizio, nato a Melito di Porto Salvo il26/02/1970, 5)- NUCERA Ferdinando Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo il21/02/1986, 6)- RODA’ Domenico, nato a Melito di Porto Salvo il22/01/1954, 7)- SPINELLA Immacolata, nato a Melito di Porto Salvo il27/06/1981, 8)- STILO Antonio inteso “Totò”, nato a Bova il 22/03/1951, 9)- TUSCANO Patrizia Lucrezia, nata a Melito di Porto Salvo il12/05/1968, 10)- ZAVETTIERI Angela, nata a Roghudi il 05/07/1965, 11)- ZIRILLI Michelle Camillo Maria inteso “Mari o Mario”, nato a Condofuri il 18/07/1958, 12)- ERRANTE Giuseppina nata a Domodossola il 19/03/1962.