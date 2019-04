Bevacqua: “incontro rassicurante con il Commissario Asp per Pediatria” (Cs)

“Ho avuto stamane un incontro con il Commissario Asp Cosenza, Giuseppe Fico, in relazione alle preoccupazioni emerse per il reparto Pediatria dell’Ospedale spoke di Corigliano Rossano: dal colloquio, cordiale ed esaustivo, ho tratto elementi di rassicurazione dei quali voglio rendere partecipi i tanti amici dei territori interessati, che mi avevano sollecitato nei giorni scorsi”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Bevacqua, che così prosegue: “Il punto fondamentale che ho avuto modo di appurare è che il rischio chiusura del reparto è scongiurato: l’accordo maturato con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza garantirà l’apertura h 12 della struttura, seguendo un iter procedurale che sarà completato nei prossimi giorni e consentirà l’ampliamento del servizio e l’accesso ricoveri senza limitazioni orarie. Il Commissario ha altresì spiegato l’impossibilità di attingere personale medico dalle graduatorie, ribadendo l’assenza attuale di graduatorie aperte. L’auspicio è che non vadano deserti i prossimi concorsi che si terranno a breve e che, quindi, si possa giungere alla copertura completa della pianta organica, ad oggi dimezzata rispetto alle necessità”. “Continuerò, naturalmente, a seguire la vicenda – conclude Bevacqua – unitamente alla similare situazione in corso presso la Pediatria di Castrovillari, anche perché la convenzione con l’A.O. di Cosenza ha natura di soluzione temporanea: di certo, non è di aiuto la decisione del governo nazionale di perseverare nel commissariamento della sanità calabrese e nel blocco del turnover, stante il fallimento sinora registrato da dieci anni di gestione commissariale”.