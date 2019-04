Condividi

Con Danza e Musica anche a Cosenza quest’anno si festeggerà la Giornata Mondiale della Danza. Istituita dal Consiglio Internazionale della Danza dell’Unesco nel 1982, la Giornata Mondiale della Danza si celebra ogni anno in tutto il mondo il 29 aprile, con l’obiettivo di “attirare l’attenzione sull’arte della danza” (Alkis Raftis, Presidente del CID) nel giorno in cui nacque Jean-Georges Noverre.

L’evento cosentino Danza e Musica origina dall’iniziativa di Ida Zicari e Michele Ferraro, e intende promuovere la danza come patrimonio culturale nel segno della sua intima unione con la musica, convinti, con Noverre, che «quando la musica e la danza lavorano di concerto, gli effetti che queste due arti riunite possono produrre divengono sublimi» (dalle Lettres, ed. 1803). Realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza e l’Associazione Danza&Cultura, lo spettacolo si svolgerà il 29 aprile alle 20,30 presso l’Auditorium della Casa della Musica di Cosenza. In programma: una relazione di Ida Zicari sui rapporti tra danza e musica nella coreografia moderna, cui seguirà l’esecuzione di opere coreografiche elaborate per l’occasione da Pavlina Geleva, Michele Ferraro, Virginia Marchesano, Angela Tiesi, Ilaria Dima, Luca Lago, e Massimiliano De Luca, in collaborazione con i compositori Vito Palumbo, Francesco Perri, Vincenzo Palermo.