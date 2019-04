Amici del Museo e Xiphias per un problema tutto reggino: le Guide Turistiche

Condividi

“Molto proficuo, per un’azione intensa e mirata nel contesto culturale cittadino, si è dimostrato l’incontro tra le delegazioni delle Associazioni reggine “Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria” e “Xiphias”, tenutosi nella sede di quest’ultima. Incontro finalizzato a sancire una sinergica collaborazione fra le stesse, per iniziative particolarmente destinate alla Città e al suo territorio” – scrivono i Presidemti Francesco Arillotta e Antonio Zuccarello.

I Presidenti delle due Associazioni hanno, infatti, espresso il comune intento di dare particolare valore sociale alle attività culturali che si andranno a prendere, soprattutto per una conoscenza la più ampia possibile dell’identità storica dell’intera Città Metropolitana.

Come primo momento comune, si punterà su “le passeggiate storiche” a tema, da promuovere a Reggio e dintorni.

Altro argomento trattato, che si collega direttamente con il primo, è stato quello della formazione di Guide Turistico-culturali, un profilo professionale ad oggi ridottissimo di numero. Per offrire un servizio sempre più qualificato in questo delicato settore.

Le delegazioni hanno convenuto sull’importanza che Associazioni con finalità comuni ricerchino costruttivamente momenti di aggregazione e di condivisione, nell’interesse generale.