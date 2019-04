Acqua, D’Ippolito (M5S) annuncia l’arrivo di 15,4milioni per opere contro la siccità

Condividi

«Grazie ad uno specifico decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con un finanziamento complessivo di 15milioni e 400milaeuro in Calabria potranno essere realizzati il completamento funzionale degli schemi idrici Gioiosa (Zinni) e Locri (Lordo), nonché l’acquedotto della dorsale dell’invaso Alaco e della linea tirrenica per Palmi, come pure una nuova diramazione di collegamento sino a Rosarno da Campo pozzi Metramo a Campo pozzi Medma, per la dismissione degli emungimenti ed l’adduzione a gravità». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Giuseppe d’Ippolito, della commissione Ambiente, che sottolinea: «Il provvedimento in questione riguarda il primo stralcio del piano nazionale invasi, proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Nel merito parliamo di un primo stanziamento di 260milioni di euro, che sarà erogato alle Regioni per finanziare 57 interventi su tutto il territorio nazionale: 18 di progettazione e 29 anche di realizzazione». «Si tratta – spiega il deputato del Movimento Cinque Stelle – di interventi strategici per l’intero settore idrico. Alcune operazioni saranno di completamento o di adeguamento di alcune dighe, mentre altre di messa in sicurezza di acquedotti danneggiati e/o malfunzionanti. Finalmente mettiamo in sicurezza le nostre reti idriche, potenziando le strutture territoriali e prevenendo i rischi dei crescenti fenomeni di siccità, aggravati dal cambiamento climatico». «Le Regioni si sono riservate di verificare e approfondire a livello tecnico alcuni interventi, che – conclude D’Ippolito – sono stati stabiliti in pieno accordo tra le amministrazioni in virtù di una totale sinergia tra i diversi livelli, risultato delle politiche avvedute condotte in questi mesi dal governo nazionale».