A San Marco Argentano si inaugura una Free Little Library

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, in programma il prossimo 23 aprile, il Comune di San Marco Argentano inaugurerà una Little Free Library che sarà collocata nell’atrio comunale di Palazzo Santa Chiara. L’idea, lanciata dallo scrittore Antonio Modaffari, è stata subito abbracciata favorevolmente dal Sindaco Viriginia Mariotti con lo scopo di promuovere la lettura.

Semplice il funzionamento che si baserà sulla logica del ‘Take-and-return”, prendi un libro-porta un libro, una modalità in grado di innescare processi socialmente virtuosi come sviluppare legami di reciprocità, favorire i rapporti intergenerazionali e anche interculturali, influenzare la voglia di leggere. Insomma, una vera e propria sfida nell’epoca dei social. Una sfida che nasce dalla consapevolezza che il futuro si costruisce leggendo.