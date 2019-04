A Lamezia Terme la tre giorni di “Economia e Cultura ….in fiera”

Condividi

Si è appena conclusa, nella splendida cornice del Chiostro Caffè Letterario in Lamezia Terme, la tre giorni dell’evento “Economia e Cultura ….in fiera” che ha visto l’Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio”, diretto da Simona Blandino, impegnato nel presentare al territorio le diverse attività laboratoriali svolte nel corso dell’anno scolastico.

In un clima di sentito entusiasmo e vivacità culturale si è spaziato, attraverso ben 23 laboratori, dalle tematiche economiche, giuridiche e umanistiche a quelle scientifiche, artistiche ed espressive.

Si è trattato di un evento di ampio respiro che ha visto la partecipazione di professionisti e imprenditori qualificati, della maggior parte degli Istituti scolastici della città e del comprensorio, e dei tanti visitatori accorsi; interessante il connubio pubblico-privato foriero di scenari positivi a beneficio di una proficua valorizzazione delle risorse umane. Soprattutto, la manifestazione ha visto il coinvolgimento attivo e appassionato degli studenti del De Fazio i quali, in prima persona, sostenuti dal personale docente e non docente dell’Istituto, hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa.

Tra tutte, l’esperienza della simulazione di un processo civile. Un’occasione di formazione e uno strumento per far sperimentare dal vivo agli studenti, in un contesto reale, le conoscenze e le competenze maturate nelle aule scolastiche. I ragazzi frequentanti la 3 C AFM e 5 A SIA, infatti, nelle vesti di avvocato, giudice, cancelliere, testimone e Consulente Tecnico d’Ufficio, hanno messo in scena un processo vero e proprio ove, con inusuale professionalità, hanno rivestito i rispettivi ruoli alle prese con la risoluzione di un caso rinvenibile nella quotidianità. Vivere da vicino tutte le fasi di un processo è parsa un’esperienza significativa ai fini di una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri di giovani cittadini in formazione i quali possono rendersi, per questa via, portatori di buone pratiche di legalità.