Condividi

Il messaggio di Papa Francesco per la XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà l’11 febbraio, dal titolo “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” rappresenta lo squarcio significativo di luce nel panorama oscuro di questi nostri tempi, in particolare per il mondo della sanità afflitto da una crisi forte di identità e di speranza.

Il Santo Padre, mettendo al primo posto la gratuità, definisce chiaramente lo spirito che dovrebbe animare ogni azione di cure e assistenza per un’effettiva valorizzazione del malato quale persona e non un numero di un sistema perverso economico-finanziario.

Quale modello di presenza e opera, il messaggio del papa chiama in causa direttamente il volontariato della donazione del sangue, degli organi e dei tessuti perché esso è il volto cristiano dell’autentica umanità: “Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo oggetto di cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure.”

Queste parole sono di una profondità immensa che danno forza all’opera di tanti volontari che donano ogni giorno parte di sé per alleviare le sofferenze. Nella nostra realtà esiste un volontariato attivo e propositivo, ma che deve recuperare la gioia della sua partecipazione sociale, perché è troppo offuscato da interessi che confliggono con la gratuità che deve, invece, essere sempre al centro di ogni iniziativa.

La carenza di sangue, che si registra nonostante tanti donatori e tanta vivacità associativa, spesso dipende da forze che non agiscono all’unisono ma che si disperdono in mille rivoli di manifestazioni spesso promosse per soddisfare l’individualismo e non, come sottolinea il Santo Padre, la civiltà dell’amore e della speranza.

Sono ancora le parole di Papa Francesco ad illuminarci definitivamente su che cos’è la scelta di operare nella sanità perché “la salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono gratuito è l’indicatore di salute del cristiano.”