Vibo Valentia – Nasce un nuovo comitato cittadino

In questi giorni, un folto gruppo di giovani, accomunati dall’amore per il proprio territorio, si è riunito con un obiettivo ben preciso: dare inizio ad un percorso ben strutturato, finalizzato a stravolgere radicalmente le condizioni della città di Vibo Valentia.

Un accorato appello rivolto a tutte le forze sane della città, alle associazioni, ai movimenti, e a tutti i cittadini liberi che credono in un nuovo modo di fare politica. Per risollevare le sorti della città serve un programma condiviso e un progetto per la città, indipendentemente dai colori politici. L’intento è di avviare una fase di ascolto per giungere a definire le linee guida e gettare le basi per un impegno concreto per la città.

Il tutto, ovviamente, non può che partire dai GIOVANI, principali attori del futuro, ai quali spetta di coltivare nuove speranze e nuove prospettive per la città. Ecco, quindi, che si costituisce un comitato civico. L’obiettivo è chiaro: AGGREGARE e CAPIRE per poter AGIRE nel modo più opportuno ed efficace.

Solo unendo le forze, possiamo auspicare al concetto tanto speculato di ‘miglioramento’, che, adesso più che mai, deve diventare realtà.

L’idea è quella di confrontarsi con associazioni, movimenti o qualsiasi realtà genuina operante sul territorio, indipendentemente da colori politici, per realizzare una vera e propria fucina di proposte e progetti che possano fornire nuova linfa a questo contesto sociale, martoriato da innumerevoli problematiche.