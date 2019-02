Vibo Valentia – Avvicinamento delle persone disabili ai mezzi di soccorso

Condividi

Il 12 febbraio presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto il 4 settembre 2018 da Anci Calabria, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Vibo Valentia, Fand Calabria, Fish Calabria e Soccorso Senza Barriere si terrà un incontro tra soccorritori e persone da soccorrere, per completare la fase formativa.

In particolare durante l’incontro verranno trattate le problematiche relative all’udito con la partecipazione dei responsabili regionali del ENS (Ente Nazionale Sordi) ente associato alla FAND. All’incontro parteciperanno anche alcune persone con disabilità cognitiva appartenenti all’associazione La Spiga aderente a FISH.

Il Pomeriggio sarà così organizzato, un primo momento riguarderà l’avvicinamento delle persone con disabilità ai mezzi di soccorso, successivamente si terrà un confronto tra soccorritori e persone da soccorrere, per condividere la metodologia di soccorso alle persone con difficoltà.

Il progetto si è così sviluppato

Il primo step di tale progetto è la mutua formazione degli operatori. Seguirà l’organizzazione di esercitazioni di protezione civile, anche per favorire ladeguamento dei piani comunali di protezione civile che tengano conto del soccorso e dell’evacuazione delle persone con esigenze specifiche: Il 14 gennaio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha organizzato la prima giornata formativa sui temi la catena della sopravvivenza, Triage sanitario, Gestione di una maxi emergenza grazie dott.ssa Talarico Rosabella, e l’infermiere Ventrice Giuseppe. 15 gennaio sono state l’associazione soccorso senza barriere e le Federazioni regionali delle persone con disabilità a proseguire il percorso formativo con gli interventi di Avv. Anna Maria Bianchi, rappresentante di Fish Calabria e dell’associazione La Spiga, dott.ssa Luciana Lo Prete, Presidente FAND e UICI sezioni di Catanzaro, avv. Maurizio Simone, presidente Fand Calabria e Anglat Cosenza, hanno trattato gli argomenti sull’approccio alle persone con disabilità, la convenzione ONU e la carta di Verona e dott. Gianfranco Pisano, presidente di Soccorso Senza Barriere, che ha illustrato i contenuti del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e della DGR 135/2015. Il 16 gennaio il Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Vibo Valentia chiude l’attività formativa con il tema della sicurezza inclusiva il soccorso alle persone disabili, le tecniche di trasporto, punti di presa specifici, hanno Relazionato Geom. Domenico Ferito, CSE Francesco Lo Bianco, inoltre nella stessa giornata la dott. Tiziana Stuppia (ass. Augustus Vibo aderente SSB), ha trattato il linguaggio LIS.

Il terzo step prevede l’organizzazione di esercitazioni, tra cui quella appena organizzata dai Vigili del fuoco di Vibo Valentia nei giorni 29 e 30 gennaio, volte anche a favorire l’adeguamento dei piani comunali di protezione civile che tengano conto del soccorso e dell’evacuazione delle persone con esigenze specifiche.