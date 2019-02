Trebisacce – Corso di inglese gratuito per ristoratori

Condividi

L’Amministrazione Comunale di Trebisacce, su impulso del delegato al Commercio, Mimmo Pinelli, e della delegata alla formazione, Antonella Acinapura, ha scelto di riconoscere il proprio patrocinio gratuito all’iniziativa posta in essere dall’Associazione Gusta Mente, che nelle prossime settimane darà vita ad un corso gratuito di inglese per operatori della ristorazione.