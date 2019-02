Taurianova (RC), verso realizzazione tratto rete fognaria via Circonvallazione Sud

Condividi

Dopo un lungo iter progettuale, sarà finalmente realizzato un nuovo tratto di rete fognaria in via Circonvallazione Sud.

L’importante intervento, nell’ambito del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, riguarda un primo Stralcio di un più ampio progetto di “Realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria in via Circonvallazione Sud e Strada Contrada Sterpone”.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti, anche attraverso una puntuale e scrupolosa ricostruzione dei fondi del Bilancio comunale, ha inteso portare a termine l’iter per il compimento di questa importante opera pubblica.

L’investimento è pari a 220mila euro e trova copertura finanziaria nel Bilancio 2017/2019 annualità 2018.

Il progetto esecutivo, approvato nel dicembre 2018, è stato avviato ai lavori su indirizzo della Giunta comunale e con determinazione del Responsabile del Settore tecnico, l’architetto Giuseppe Cardona.

«Abbiamo portato a termine un altro importante progetto, sul fronte delle opere pubbliche, che riguarda la Circonvallazione Sud – commenta il sindaco Fabio Scionti –, grazie sempre al lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale e del Settore tecnico». «Riuscire ad avviare finalmente ai lavori opere indispensabili e di primaria importanza come questa – continua il primo cittadino – rappresenta una grande conquista, un obiettivo raggiunto che è frutto di impegno costante, malgrado le difficoltà di ordine burocratico e la situazione delle casse comunali». «I risultati tangibili che abbiamo ottenuto e continuiamo a ottenere, lavorando per il bene comune – conclude il sindaco Scionti –, sono la riprova che le soluzioni si possono trovare, se non ci si arrende anche davanti ai grandi ostacoli e se si porta avanti un lavoro di squadra».