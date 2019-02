Rossano – Pacchetto speciale per coppie di innamorati Museo Diocesano e del Codex

Condividi

“La cultura ci sta a cuore” è il titolo dell’iniziativa dedicata a tutti gli innamorati, ideata dall’associazione “Insieme per Camminare”, ente gestore del Museo Diocesano e del Codex, in collaborazione con l’adiacente Emporium Cafè.

Da Giovedì 14, giorno di San Valentino, fino a domenica 17 febbraio 2019, per tutte le coppie sarà possibile accedere al Museo Diocesano e del Codex ed avere la visita guidata alla sezione dedicata al prezioso Codex Purpureus Rossanensis, pagando un solo biglietto. Al termine della visita, presentando il biglietto del Museo, si avrà lo sconto del 20% per uno speciale aperitivo dedicato agli innamorati presso l’Emporium Cafè, situato in piazza Duomo.

L’idea, nata dallo spirito di collaborazione e l’amore per il territorio che accomuna i due enti, si propone di regalare a tutti gli innamorati un piacevole momento di cultura e relax nella bellissima cornice del centro storico di Rossano.